Maluma fue atacado por su perro y mostró las imágenes. El cantante colombiano siempre ha mostrado el amor que tiene por los animales, y su mascota es uno de sus engreídos. Sin embargo, tuvo una mala experiencia con su mascota.

‘Buda’ es un Dóberman que vive con Maluma desde hace muchos años y uno de los engreídos de Maluma. El cantante contó, a través de sus historias en Instagram, cómo fue el suceso.

El colombiano apareció con una herida en la frente, hecho que causó sorpresa y preocupación de sus fans. Así que le preguntaron lo ocurrido y Maluma dijo que ‘Buda’ le había causado la lesión.

“La triste realidad es que ‘Buda’ me mordió, pero fue de susto, no de agresividad […] Ya saben, pa’ que aprendan, los animales son muy leales, pero hay que tener mucho cuidado. Sin embargo él no lo hizo de malas, no pasa nada, lo quiero como si no hubiera pasado. Tengan cuidado, que a cualquiera le podría pasar”, comentó Maluma.

El intérprete de ‘Felices los 4′ ha demostrado que la relación y sentimientos a su mascota no han cambiado para nada y compartió con sus fans unas historias donde se le ve al lado de ‘Buda’.

