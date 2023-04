Ni carteras ni autos. Camila Ganoza, madre de la última hija de Richard Acuña reveló cómo fue que el político se fue ganando su confianza y luego su corazón. Para sorpresa de muchos, no fue con objetos costosos, pues su primer obsequio para la joven fue una Biblia.

Para la expareja de Acuña, esta fue una estrategia para hacerle creer que era una buena persona. Ella cuenta que incluso oraban juntos.

“No me traía regalos materiales sino me regaló una biblia. Me acuerdo que nos íbamos a rezar. Creo que hizo toda una pantalla y no me di cuenta de su manipulación, pero se reflejó como una persona que no era”, narró la joven madre.

ACUÑA ENVÍA CARTA NOTARIAL

Richard Acuña, esposo de Brunella Horna, envió una carta notarial a Magaly Medina para evitar la difusión de las denuncias de su expareja Camila Ganoza, con quien mantiene una disputa legal por la tenencia de su hija.

“He anunciado lo que tengo para esta noche con un texto que se presta a muchas confusiones, pero aún así ya tengo dos cartas notariales en mis manos sobre este tema. Dos cartas notariales para que yo no difunda la información que voy a difundir hoy día. No me había pasado nunca… el señor Richard Acuña es quien me ha mandado la carta notarial”, comentó la ‘Urraca’.

