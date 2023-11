El nuevo tráiler de la esperada película ‘Madame Web’ ha sorprendido a los fanáticos de Marvel Comics, quienes ya pueden disfrutar del primer vistazo a la cinta protagonizada por Dakota Jonhson, Sydney Sweeney, Celeste O’Connor e Isabela Merced, una actriz de origen peruano.

Isabela es justamente quien se ha llevado las miradas de los fanáticos peruanos, pues es la primera peruana en aparecer en una película de Marvel Cómics. La artista, que nació en Estados Unidos, pero ha dicho estar orgullosa de sus raíces peruanas, interpretará a Anya Corazón en la cinta que forma parte del Universo Spider-Man.

En el videoclip, también se puede ver a la joven con su traje de superheroína mientras Ezekiel, otro personaje de la película, le advierte a la protagonista sobre el verdadero ser de las tres chicas que la acompañan.





La película tiene como fecha de estreno el 14 de febrero de 2024 en Estados Unidos y se espera que se convierta en otra de las cintas taquilleras del universo Spider-Man. De ser así, Isabela Merced será nuevamente parte de éxitos cinematográficos, pues también actuó en Transformers: el último caballero.





¿Quién es Isabel Merced?





Isabel Merced es una actriz y cantante estadounidense-peruana. Aunque nació en Ohio, Estados Unidos, la joven se ha mostrado orgullosa de sus raíces, pues su familia materna es peruana. La artista posee el Documento Nacional de Identidad peruano y ha dedicado su arte a nuestro país.

Isabela tiene una canción titulada “Papi”, en la que aparece vistiendo con el escudo nacional del Perú. Además, la joven aparece con trajes del baile típico de la marinera y presenta una mesa adornada con mantos peruanos.





¿En qué películas ha participado Isabela Merced?





La estrella en ascenso protagonizó la cinta “Dora and the Lost City of Gold”, junto a Eva Longoria y Eugenio Derbez. También participó en “Father of the Bride”, un proyecto en el que compartió con estrellas de la talla de Gloria Estefan, Diego Boneta, Andy García y Adria Arjona.

Una de sus películas más reconocidas ha sido ‘Transformers: el último caballero’, pues fue la primera latina protagonista en una cinta de la saga.

En el mundo de la música, la joven ha compartido canciones con artistas muy reconocidos, como Sebastián Yatra y Danna Paola.





