El humorista Arturo Álvarez reapareció en la televisión, y desmintió las versiones que se habían mencionado sobre su posible paradero. “Acá estamos como ves, estamos tranquilos, estamos bien”, refirió a América Noticias.

El popular 'Cheverengue' calificó de "tirado de los pelos" la denuncia que presentó su familia, dado que él solo habría viajado al interior del país por dos días, y no por 21 como sostienen sus allegados.

El comediante también reveló que sufrió un cuadro de estrés agudo, y que por ello decidió no avisar a nadie. Sin embargo, reconoció que ese fue su error, y que ello generó preocupación entre sus seres queridos.

El hecho se produjo luego que el último lunes se informara que el cómico Arturo Álvarez había desaparecido desde hace 21 días y que padecía un severo cuadro de depresión. Incluso, sus familiares presentaron una denuncia en la Dirincri. Sin embargo, su hermano Carlos Álvarez se encargó de desmentir la información.

"Para todas las personas que están preocupadas por mi hermano, él se encuentra bien. Gracias", escribió la figura de América TV en su cuenta de Twitter.

No obstante, los amigos de Arturo Álvarez ya habían mostrado su preocupación, pues el humorista no contestaba sus celulares.

"Desde hace buen tiempo Arturo no es el mismo. Ahora está conviviendo o creo que se casó con una huaralina. Ella maneja su celular y es difícil comunicarse con él. Se le ofreció trabajo, pero no quiere. Sí, está con depresión, y tal vez no quiere hablar con nadie", contó un allegado al imitador.

Sin embargo, en declaraciones para Trome, Carlos Álvarez aseguró que su hermano se encuentra de viaje al interior del país. "Está en provincias desde hace 15 días, con su novia, descansando de vacaciones y regresa a Lima este 19 para celebrar su cumpleaños", afirmó.