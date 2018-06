Josimar Farfán, más conocido como ' Josimar y su Yambú ', bailó al ritmo de música disco en la última edición de ' El artista del año ', pero no se salvó y fue sentenciado nuevamente.



Tras la decisión, trascendió que el salsero había agredido a Armando Tafur , productor de Gisela Valcárcel , quien salió al frente para desmentir el rumor. "No ha pasado nada, hemos conversado con Josimar el día viernes y nos juntamos al final. ¿Si estaba incómodo? Es la calentura de cualquier sentencia", aseguró al diario Ojo .



"A nadie le gusta pasar por esto. Estoy completo. Yo sé que han dicho que hubo un altercado, pero que me haya amenazado no es verdad" , agregó.

"NO HEMOS BAJADO"

Tafur también se refirió sobre las revelaciones de Rodrigo González respecto a los eliminados del programa y aseguró que no afecta al rating. "Eso es relativo. A veces funciona y otras no. A nivel de audiencia no (no los perjudica) porque seguimos liderando", manifestó.



Asimismo, explicó por qué han optado por grabarlo. "La gente casi no tenía vida, empezando por la propia Gisela. Pero a niveles de audiencia no es bueno un en vivo porque no te permite manejar situaciones, pero nos ha servido. No hemos bajado", finalizó.