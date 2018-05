Luego de una polémica y comentada participación en 'El artista del año', Patricio Parodi abandonó la competencia por una lesión en el hombro izquierdo y confesó encontrarse contrariado.



"Estoy muy apenado, estoy con cólera, con frustración porque venía bien, no porque sea el mejor, pero me caracterizo por ser muy disciplinado en las cosas que me comprometo", señaló el 'guerrero'.



"En este momento, no me encuentro satisfecho porque siento que hubiera podido dar un poco más", agregó. Además, confesó que las palabras de Lucho Cáceres , jurado del programa, le dieron mucho ánimo y resaltó que su principal objetivo fue aprender.



"¿Por qué acepto participar en ' El artista del año' ? Porque soy una persona de retos. Mi objetivo fue aprender. Desde que entré a la televisión, mi meta principal fue entretener y divertir al público", manifestó.

Según el informe médico, hasta este martes tiene reposo absoluto y en adelante continuará con su terapia con el propósito de conseguir su rehabilitación final. Para que no quepa duda, el modelo mostró su certificado. "Quiero dejar en claro que jamás me corro, es por mi lesión", aseguró.