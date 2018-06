Renunció hace una semana, pero este sábado volvió a presentarse en ' El artista del año '. Josimar Farfán, conocido por su agrupación ' Josimar y su Yambú ', regresó con palabras de agradecimiento para Gisela Valcárcel , al jurado y al público. Asimismo, reconoció que fueron días cargados de estrés y frustración, pues lo suyo no es el baile.

"Conocí algo de mí que lo podía hacer. Gracias al jurado porque sus críticas me frustraban y me hacían hacerlo mejor. Encontré a un Josimar que no conocía. Muchísimas gracias Gisela, agradecido con el jurado y con todo mi público, los amo de verdad", dijo el salsero, visiblemente emocionado.

El cantante brindó una extraordinaria presentación del tema de su orquesta, 'Con la misma moneda'. Previamente, aseguró que seguirá apoyando a sus compañeros del programa a través de sus redes sociales.

"Tu programa es un éxito, tu programa es lo máximo, tu programa es una bendición para mi vida y gracias por haberme traído" , le dijo a la conductora.

Hace unos días, el salsero viajó a México para recibir un disco de Platino.