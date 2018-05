‘El artista del año’: La intensa pelea en vivo entre Milett Figueroa y Michelle Soifer [VIDEO]

Milett Figueroa y Michelle Soifer continúan ganando protagonismo en el 'Artista del Año' aunque no precisamente por sus actuaciones. El último sábado, ambas participantes se enfrascaron en una discusión que terminó con duras críticas lanzadas de un lado a otro.

La discusión fue iniciada por Soifer, quien pidió la palabra para indicar que no estuvo conforme con el puntaje obtenido por Figueroa en la gala pasada. Con muecas y sonidos, buscó minimizar la performance de la actriz.

"Me sorprende que me hayan dado más puntaje que a mi (...) No es malo lo que yo dije es mi verdad. Ella no bailó, ella solo se paró" , indicó Michele Soifer.

"Me parece raro porque ela en cámaras me ataca, pero detrás de cámaras me saluda , entonces digo 'qué le pasa a esta loca'", respondió 'Milechi'. "Yo no entiendo cómo alguien puede decir de ti en televisión y luego como si nada te habla", agregó.

La discusión continuó cuando Soifer le dijo a la modelo que "no la considera su competencia.

"Mi propia competencia soy yo", respondió Figueroa.