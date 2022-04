¡Y el gran día llegó! Después de varias semanas de espera, se estrenó “Arriba Mi Gente”, el nuevo magazine de Latina que conducen Gianella Neyra, Mathías Brivio, Karina Borrero y Santi Lesmes y que reemplaza a “Mujeres Al Mando”, que inició con el despliegue de un gran elenco de baile distribuido en diferentes puntos del canal.

Los primeros en aparecer en pantalla fueron el exconductor de “Esto es Guerra” y la actriz y pareja de Cristian Rivero, quienes se abrazaron fuertemente. “Se nos hizo... De verdad que estoy emocionado, nervioso, pero sobre todo, muy contento de iniciar esta aventura con la gente que nos va a acompañar también”, dijo Brivio.

Ante sus palabras, Gianella respondió: “¡No sabes en lo que te has metido Mathías! Yo también estoy feliz, además porque por primera vez mi mamá y mi papá me han felicitado porque me van a poder ver en televisión porque este programa empieza temprano”.

Inmediatamente, presentaron a Borrero, quien ingreso al set bailando la canción “Bombón” de Daddy Yankeeu. “¡Qué alegría! Estoy nerviosa, estoy con ganas de arrancar este programa. Gracias por esta ahí, por recibirnos con tanto cariño qué ganas de salir al aire”, indicó emocionada.

En ese momento, los tres se unieron para darle el pase a su compañero Santi Lesmes quien -siempre polémico- manifestó: “Porque usted lo pidió, porque es lo que necesita la televisión en la mañana, porque Latina la fin lo consiguió. Glamour y elegancia europea a partir de las 9 de la mañana. Así que señoras y señores ya estoy acá”.

Pero eso no fue todo, ya que aprovechó para enviarle una indirecta a los presentadores de “América Hoy”, su competencia. “Me ha costado muchos años de carrera tener mi propio programa. Quiero darle la bienvenida a toda la gente que nos ve desde casa porque por fin sus mañanas tienen conductores de verdad”, sentenció.

Inicio de "Arriba mi gente" https://www.latina.pe/noticias

Cabe recordar que el primer invitado internacional de este nuevo espacio televisivo será el delantero de la selección peruana de fútbol Gianluca Lapadula quien, según se anunció, llegará “con una historia de amor que nos paralizará a todos”.

“Arriba Mi Gente” se transmitirá de lunes a viernes, inmediatamente después de Latina Noticias Matinal, y será un espacio que abordará temas de entretenimiento, espectáculos, actualizaciones y segmentos novedosos, para divertir, informar y acompañar a las familias peruanas.

Sobre la quinta conductora no se tiene mucha información, sin embargo, en la promoción lanzada hace unas semanas se logró ver a una mujer sentada en el Aeropuerto Internacional de México, desatando polémica y controversia al dejar en intriga sobre quién sería la presentadora.

VIDEO RECOMENDADO

Mariella Zanetti lanza controversial comentario sobre las relaciones de pareja ¿Qué dijo?

Mariella Zanetti lanzó unas polémicas declaraciones respecto al caso de infidelidad de Aldo Miyashiro con Fiorella Retiz en el programa 'América Hoy'. La exvedette dejó en claro que cada persona es consiente de la pareja que elige, "Cuando estás en una relación, tú sabes con quién te estás metiendo" exclamó la actriz. (Fuente: América TV) https://www.americatv.com.pe/noticias/