Arnold Schwarzenegger lanza su rap ‘Pump It Up’ [VIDEO]

Arnold Schwarzenegger demuestra que es mucho más que actor, fisicoculturista, empresario y político, también es un buen intérprete musical. En su canción ‘Pump It Up’ buscar dar un mensaje motivacional a todos sus seguidores, poniendo a él como un ejemplo de caso de éxito.

La pieza musical trata sobre la vida y los logros del actor de 71 años. La mítica frase de ‘Terminator’, “Hasta la vista baby”, es parte de la canción.

'Pump It Up' es interpretada por el cantante de folk austriaco, Andreas Gabalier, y tiene fracciones de rap de Arnold.

"Hey, soy Arnold Schwarzenegger y escucha con atención. Profundiza y pregúntate, ¿quién quieres ser? No qué, sino quién: si crees que vas a tener éxito, trabaja como un demonio, confía en ti mismo y en que todos tus sueños se harán realidad", dice el fisicoculturista en su canción.

"Rompe algunas reglas, golpea la pared, no tengas miedo de fallar. Tienes que pensar con originalidad, yo digo que sin dolor, no se gana, no quiero escuchar que no se puede hacer, siempre da algo a cambio. Me llamo Arnold Schwarzenegger y volveré", agrega el exgobernador de California.

El clip fue publicado en YouTube por el cantante Andreas Gabalier el pasado 24 de mayo y suma más de 1 millón visualizaciones.