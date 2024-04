No en vano, Armin Van Buuren nació un 25 de diciembre. Los seguidores del trance -esa vertiente de la música electrónica llena de melodías y emociones- saben que aquel neerlandés es como ese mesías, ese salvador cuya misión en esta tierra es librarlos de su rutina mediante sus canciones y líricas.

Bajo esa premisa, Armin, tras siete largos años de ausencia en Lima, regresó para la segunda edición del ULTRA Perú, el máximo evento de la escena electrónica en nuestro país. Fue así que, el cinco veces denominado Mejor DJ del Mundo por la revista DJ Mag, tuvo el gran honor de cerrar la primera noche del festival.

Sin embargo, antes de que él suba al main stage para hacer retumbar la cancha del estadio San Marcos, conversó con Perú21 y nos habló sobre el significado que tiene el trance para él, las posibilidades de que A State Of Trance (ASOT) pueda regresar a Sudamérica y, sobre todo, que pueda realizarse en Perú.





Recuerdo que tu última vez en Perú fue en 2017…

Sí, ha pasado un buen tiempo. No recuerdo muy bien para ser honesto. Pero sí, estoy muy feliz de estar de regreso porque sé que muchos fans me han pedido que retorne. De hecho, antes del 2017, ya había estado aquí varias veces. Hice algunos shows aquí en Perú.





Para ti, ¿cuál es la principal característica del público peruano?

¡Los adoro! Este es el público favorito para tocar. Necesitas escuchar cómo cantan las líricas. Ellos cantan junto con todos. Para los DJ, es un placer tocar aquí porque a ustedes les gusta mucho la música. No es lo mismo que en otros países. Y me encanta que todos estén emocionados, también.





¿Cuáles son tus expectativas para esta noche?

No sé qué esperar, pero sé que estoy en el Ultra Music Festival. Tengo un montón de canciones nuevas y estoy más que listo para todo esto. He visto a algunas personas pidiendo algunos temas. Así que, ya sé lo que quieren y ya veremos lo que suceda esta noche.





¿Qué piensas sobre la cultura trance en Sudamérica?

Pienso que está mejorando cada vez más. He estado viniendo a Latinoamérica por varios años. He tocado en varios shows, además. En los inicios, he tocado mucho en Argentina y en Perú. Luego, en Brasil, me fue realmente bien. Hice varios tours en Brasil. En serio me divertí ahí. De hecho, voy a volver para Tomorrowland. Y Chile siempre ha sido asombroso para mí. Mi último show de anoche fue increíble (en el ULTRA Chile). Pienso que el amor por la música trance realmente creció en Latinoamérica.





Y sobre A State Of Trance… ¿Es posible que suceda aquí?

¡Sí, claro! ¿Por qué no? No veo por qué no. Creo que sería un sueño hacer un A State Of Trance aquí en Perú, de hecho.





¿Cuándo fue el último ASOT en Sudamérica?

Ha sido hace buen tiempo. Pienso que frenamos una serie de eventos debido al Covid. Recuerdo que queríamos hacer el episodio 1000 en el 2021 con una grandiosa gira mundial, pero con el Covid todo cambió. Entonces, solo nos quedó hacer todo de nuevo mediante eventos más grandes.





Háblame sobre la música trance para ti, ¿cuál crees que es su esencia?

Para mí, el trance se define como melódico. Enérgico. Estimulador. Una música emocional. En primer lugar, pienso que está centrado en los instrumentos. Por ejemplo, yo creo que la música house tiene distintos puntos de atención. Quizá los bajos sean los más importantes. Pero en el trance pienso que el elemento más importante es definitivamente la melodía. De seguro.





Y dentro del trance, ¿cuál es tu subgénero favorito? ¿Uplifting, psytrance…?

Bueno, tú sabes que el trance antes solía tener un solo tipo de sonido. Pero ahora existen todos esos subgéneros que me dices y, con A State Of Trance, intento que sea el hogar de todos ellos. Así que, realmente no tengo uno en particular.





¿Cuál fue la inspiración para tu último álbum? ¿Cómo fue el proceso creativo?

Mi último álbum se llama “Breathe In” y es la continuación de “Feel Again”, el cual considero que fue un viaje personal que realicé, descubriendo la meditación, descubriendo la salud mental. He estado trabajando mucho en mí dejando de beber y haciendo listas de agradecimiento y de meditación todos los días. Además, he estado trabajando mucho haciendo ejercicio.

Entonces, he estado ocupando mi tiempo en fortalecer mi mente porque la vida del DJ puede ser muy desafiantreo que todo eso lo reflejé en mi música. Entonces, mi último álbum “Feel Again” realmente se trató de un viaje hacia mi interior. Y “Breathe In” es un indicador muy fuerte y directo de la meditación que hago todos los días.





Sabías que…





A State Of Trance (ASOT) fue fundado por Armin Van Buuren en el año 2001 e inició como un programa semanal de radio en Países Bajos. Con la masificación del internet, llegó a ser una radio por streaming para todo el mundo y, actualmente, es el nombre oficial de las giras mundiales que realiza el neerlandés.

Hasta la quincena de abril 2024, ASOT cuenta con 1169 episodios emitidos, en los cuales varios artistas de la música electrónica han sido invitados a tocar. Además, nuevos talentos del trance fueron visibilizados gracias a esta plataforma.

La última vez en que ASOT llegó a Sudamérica fue en marzo de 2014, en Buenos Aires. Esa ocasión es muy recordada por el famoso “B7B”, donde siete artistas, incluyendo a Armin Van Buuren, subieron al escenario a tocar en simultáneo. Nunca, en la historia de ASOT, había sucedido algo similar. Ni ha vuelto a repetirse hasta ahora.

ULTRA Perú 2024 fue un festival de música electrónica que se llevó a cabo el 20 y 21 de abril en Lima y se realizó gracias a la productora Vastion.





