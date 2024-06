Armie Hammer es conocido en Hollywood por sus destacados papeles en cintas como ‘The Social Network’ con Justin Timberlake o ‘Call me by your name’, junto a Timothée Chalamet. Pero también ha llamado la atención por las múltiples acusaciones en su contra por parte de una mujer que aseguró que el actor era un caníbal.

En enero de 2021, surgieron graves acusaciones contra el actor Armie Hammer cuando una cuenta anónima de Instagram compartió capturas de pantalla de mensajes de texto que supuestamente él había enviado a varias mujeres donde hacía referencia a fantasías sexuales extremas.

Hammer negó la veracidad de estos mensajes, calificándolos como un “ataque en línea”.

Los abogados el actor sostuvieron que todas sus interacciones sexuales fueron consensuadas y solicitaron a Meta, la empresa detrás de Instagram, que proporcionara registros de los mensajes para probar su inocencia, pero no han recibido respuesta.

Una mujer, que afirmó haber tenido una relación con Hammer, informó a Page Six del New York Post que él la sometió a abuso emocional y expresó deseos caníbales, como cocinar y comer una de sus costillas.

La mujer también mencionó que tuvo que recibir tratamiento para el trastorno por estrés postraumático debido a la relación. Otra mujer contó a Page Six que Hammer la “marcó” y le dejó “moretones a propósito”, además de hablar sobre “consumirla”.

El abogado de Hammer declaró que estas afirmaciones eran “evidentemente falsas”.

Estas acusaciones hicieron que Hammer fuera despedido de su agencia, WME, y abandonó varios proyectos , incluida la serie de Paramount Plus “The Offer” y “Shotgun Wedding” de Jennifer Lopez.

SU VERDAD

Armie Hammer dijo durante una entrevista en el podcast “Painful Lessons” que la situación fue “divertida”, aunque arruinó su carrera.

“La gente me llamó caníbal y todos les creyeron. Dicen: ‘Sí, ese tipo se comió a la gente’”, comentó riendo.

“¿Cómo qué? ¿De qué estás hablando? ¿Sabes lo que tienes que hacer para ser caníbal? ¡Tienes que comerte gente! ¡¿Cómo voy a ser caníbal?! Fue extraño”, expresó.

A pesar del impacto negativo en su vida, Hammer expresó gratitud por las lecciones aprendidas pues aseguró que se encuentra en un lugar de su vida con más plenitud.

“Incluso en las discrepancias, en lo que sea que dijo la gente, lo que sea que sucedió, ahora estoy en un lugar de mi vida en el que estoy agradecido por cada detalle”, dijo Hammer en el podcast.

El actor admitió que antes de las acusaciones, no sabía cómo darse amor a sí mismo o autovalidación, y que dependía de su carrera para obtener esa validación de otras personas.

“No me sentí bien. Nunca me sentí satisfecho, nunca tuve suficiente. Nunca estuve en un lugar donde fuera feliz conmigo mismo, donde tuviera autoestima”, confesó.

Las acusaciones, según Hammer, provocaron “la muerte de su ego y de su carrera”, lo que lo llevó a unirse a un programa de 12 pasos. Describió el impacto de las acusaciones como una “bomba de neutrones” que explotó en su vida, eliminando su ego y alejando a personas que él consideraba amigos.

Al concluir el podcast, Hammer admitió que su carrera como actor “no está en ninguna parte” y que ya no es un “bien viable” para el “sistema de Hollywood”. No obstante, busca nuevas formas de expresarse artísticamente.

Hammer ya había hablado en una anterior entrevista, en ese caso por escrito, sobre las acusaciones. Si bien negó haber cometido delitos, reconoció haber incurrido en prácticas abusivas a nivel emocional, achacándola a su interés por el sadomasoquismo.

