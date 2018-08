Ariana Grande usa personaje de 'Stranger Things' para promocionar nuevo álbum

La mejor manera de promocionar un disco, en estos tiempos, es volverlo viral para que circule por la mayor cantidad de redes sociales. Eso lo sabe muy bien el equipo de producción de Ariana Grande que dio rienda suelta a su imaginación.



Ariana Grande usó su cuenta de Twitter para informar a sus fanáticos que solo quedan 11 días para que se ponga a la venta su nuevo disco llamado Sweetener. La esperada nueva producción saldrá al mercado el 17 de agosto.



La cantante usó la foto de Eleven para publicar que solo quedan "11 días" para el lanzamiento de su primera producción. "Esto no es gracioso", publicó Ariana Grande unos minutos después de usar la imagen del personaje de 'Stranger Things'.



El nuevo disco iniciará con el tema 'Raindrop', una canción cuya intro está inspirada en tema Angel Cried. En el disco también estarán temas como 'No tears left to cry', 'Light is coming' y 'God is a woman'. R.E.M. y Pete Davidson también estarán la producción musical.