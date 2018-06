Ariana Grande y su novio Pete Davidson comparten divertido mensaje en Instagram

La cantante Ariana Grande y su pareja, el actor y comediante Pete Davidson, compartieron un divertido mensaje en Instagram demostrando estar más enamorados que nunca.

Este mensaje también confirma la relación que han iniciado Ariana y Pete, pues hasta hace dos semanas todo se trataba de rumores.

“The chamber of secrets has been opened...(La Cámara de los Secretos ha sido abierta)”, escribió Pete Davison como leyenda de una foto donde ambos están vestidos con capas de la película 'Harry Poter'.

Para que no haya dudas de la relación, Ariana también publicó una imagen, donde Pete Davidson le da un tierno abrazo y un dulce beso. Mientras el rostro de la cantante demuestra felicidad.