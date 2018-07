La cantante estadounidense Ariana Grande tomó una radical decisión con respecto a sus redes sociales y decidió cerrar sus cuentas de Instagram y Twitter frente a la ola de críticas en su contra.

La cantante contó a un usuario en Twitter que se mantendrá alejada de sus cuentas de Instagram y Twitter para no leer malos comentarios y cosas negativas que “no valen la pena”.

La cantante dijo esto a un seguidor. (Créditos: Twitter) La cantante dijo esto a un seguidor. (Créditos: Twitter) La cantante dijo esto a un seguidor. (Créditos: Twitter)

"¡Sí! Estaré publicando ahí por un tiempo mientras me tomo un descanso de Instagram y Twitter . Es que no se puede evitar encontrarse con cosas negativas que te hacen sentir mal y honestamente no vale la pena. Prometí siempre decirles la verdad. ¡Los quiero mucho! Estén bien y sean felices", respondió Ariana Grande .

Asimismo, la reconocida cantante juvenil también desactivó los comentarios en su cuenta, para evitar los mensajes ofensivos en sus imágenes.

La cantante siguió los pasos de su prometido Pete Davidson quien hace unos días eliminó todas las fotos de su cuenta de Instagram .

El humorista de Saturday Night Live , tomó la decisión luego de recibir duras críticas por escribir "que belleza" en una foto del abuelo de Ariana que falleció recientemente.

Cabe recordar que la pareja ha causado revuelo en las redes sociales desde que anunciaron su compromiso y han sido duramente criticados por sus constantes demostraciones de afecto y mensajes de amor enviados a través de sus cuentas.