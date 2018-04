El atentado en Manchester, ocurrido en mayo del 2017, dejó una huella inborrable Ariana Grande . Al finalizar el concierto de la cantante estadounidense, una explosión dejó 23 muertos y varios heridos.

Luego de casi un año de ocurrido el ataque terrorista suicida, Ariana Grande ha lanzado su primer tema tras este traumático suceso, conmoviendo a sus seguidores con cada una de sus estrofas.

Bajo el nombre de 'No tears left to cry' ('Ya no me quedan más lágrimas para llorar' en español), la artista ha homenajeado a cada uno de los deudos, así como a los fallecidos en el Manchester Arena.

El video, publicado en YouTube , muestra toda la sensualidad de Ariana Grande y un cambio en su apariencia. Ahora aparece con una larga cola color blanco.

Como se recuerda, la cantante siempre mostró su apoyo a las víctimas, celebrando días después un festival benéfico multitudinario, que contó con reconocidos artistas como Katy Perry y Liam Gallagher,