El actor mexicano, Arath de la Torre, recordado por su participación en las series como ‘La Parodia’ y ‘Los simuladores’ de la cadena Televisa , reveló que padece una enfermedad mortal y que de no seguir con las indicaciones médicas podría morir.

Arath de la Torre contó al diario Basta que hace uno años le diagnosticaron apnea de sueño, es decir que su respiración se detiene y vuelve a comenzar repentinamente, por lo que usa una máquina especial para su mejoría.

Fue Susy Lu, su esposa, quien se percató que su respiración se detenía y por eso buscó a un médico para poder resolver este problema de salud.

"Mi esposa detectó que dejaba de respirar por periodos de tiempo largo y me despertaba. Incluso pasé años sin poder descansar, por esa razón fui a una clínica del sueño en donde me detectaron la enfermedad apnea del sueño, es una enfermedad crónica que me obstruye literalmente la respiración cuando duermo y de no utilizar una máquina que me recetó el médico puedo morir durmiendo", señaló Arath.

El actor, que también participó en ‘Soñadoras’, ‘Amigas y rivales’ y ‘Una familia con suerte’, explicó que usa la máquina de forma permanente cada vez que duerme y que ahora ha logrado descansar de forma adecuada.