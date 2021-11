El programa “Amor y Fuego” reveló imágenes inéditas del videoclip de Deyvis Orosco en la que se da un apasionado beso con la integrante de “Esto es Guerra” Angie Arizaga.

Esta escena habría formado parte del videoclip de la canción “Tu cárcel”, un tema de despecho que el ‘Bomboncito de la cumbia lanzó en 2019 y que iba a tener como protagonista a la popular ‘Negrita’.

El programa de espectáculos reveló que el vocalista del Grupo Néctar habría decidido volver a grabar el videoclip sin escenas románticas y con otra actriz para evitar problemas en su relación con Cassandra Sánchez de Lamadrid.

Candentes imágenes serían parte del videoclip del tema "Tu cárcel". (Foto: captura Willax TV)

Recordemos que Deyvis Orosco y la hija de Jessica Newton acaban de convertirse en padres. La pareja se encuentra muy entusiasmada desde el nacimiento del pequeño Milan y así lo dejan ver en sus redes sociales.

Cassandra Sánchez también ha destacado la labor de padre que el cumbiambero realiza desde la llegada de su primogénito.

“Una frase que me va a marcar el resto de mi vida pero sobre todo que me sigue demostrando el gran hombre que eres. Baby Milan come cada dos horas y por ello he estado descansado poquito, más que nada por ser mami primeriza y querer que todo este perfecto para él. Hoy @deyvisorosco me miró y me dijo: ‘Amor, es trabajo de dos, descansa mientras yo lo cuido’. No me imagino compartiendo mi vida y esta experiencia con nadie más. Eres un hombre increíble, te amo”, señaló Cassandra Sánchez en su cuenta de Instagram.

