Anyella Grados contó que pasó por su mente suicidarse tras difusión de video comprometedor

Anyella Grados contó el difícil momento que le tocó vivir tras perder la corona del Miss Perú 2019 por la difusión de un video en presunto estado de ebriedad durante un viaje a Rioja (San Martín) junto a otras modelos.

En una entrevista con el programa 'Andrea, al mediodía', la modelo trujillana dio la versión de los hechos.

"Queríamos desestrezarnos. Yo no quería asistir a la reunión, dormí todo el día porque estaba mal del estómago. El coordinador general que estaba en Lima sabía eso y hay un mensaje. Las chicas también sabían, pero por querer estar con ellas y compartir un buen momento fui", dijo.

Asimismo, Anyella Grados admitió que ingirió alcohol con sus compañeras. "Brindé como todas las chicas, fueron dos o tres copas de lo que estaban tomando, tequila. Me empiezo a sentir mal a las 3 de la madrugada".

¿COMPLOT PARA PERJUDICARLA?



Al borde de las lágrimas, la modelo aseguró que no entendía por qué su compañera Camila Canicoba la grababa. Tampoco quiere creer que se trataba de un complot para perjudicarla.

"No quiero pensar eso que están diciendo (complot). Ya en estos momento ya perdí la corona, ya me arrancaron el sueño por el que luché por mucho tiempo", mencionó.

En otro momento, Anyella sostuvo que pensó en quitarse la vida tras los amargos capítulos de su vida. "No lo voy a negar, se me pasó por la mente, pero trataba de sacar fuerzas para tranquilizarme. Yo me decía: 'tú no has hecho nada malo' contra mí fue que se cometió este delito", precisó.

Anyella Grados y los difíciles momentos que vivió tras perder corona del Miss Perú.

