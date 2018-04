A través de Facebook y Twitter se anunció que la candidata al Miss Perú 2018 , María José Seminario habría fallecido en un trágico accidente. La noticia corrió entre otras reinas de belleza y seguidores del certamen de belleza, quienes quedaron conmocionados.

Por fortuna, la organizadora del Miss Perú, Jessica Newton de inmediato desmintió la noticia a través de su cuenta de Instagram donde señaló estar horrorizada con este rumor.

"¡Qué horror! A todas mis reinas que están llamando y escribiendo preocupadas por Majito @majoseminario92 les confirmo que ella está bien y que se trata de una broma cruel e irresponsable de alguien que ha tomado sus redes. La inmadurez es muy peligrosa! #lamentable #haya #gente #ociosa", escribió Jessica en su red social.

La propia María José Seminario grabó un video que colgó en su cuenta de Instagram donde lamentó lo sucedió y contó que su familia estuvo muy preocupada.

"A todos los que se preocuparon quiero decirles que estoy perfectamente bien. No me ha pasado nada... Esto me agarró por sorpresa, así que por favor estén tranquilos. Hay Majo para rato. No pude contestar (el teléfono) porque estaba en emergencia", señaló la joven.

"Espero que sea la última vez que se juegan con este tipo de cosas... Mi madre sufre insuficiencia cardíaca y esto le pudo provocar un daño severo", añadió María José.