"Tú eres una india marginal porque eres peruana", le dijo Antonio Pavón a Aneth Acosta. Sus palabras tuvieron eco en varios medios y los usuarios en redes sociales los repudiaron de inmediato. Ahora piden su expulsión del país por un evidente desprecio hacia esta tierra y su gente.

Ante el clamor de la población con estas solicitudes drásticas, un amigo íntimo del torero español se pronunció. Santi Lesmes , panelista de televisión y compatriota de Pavón, le reveló al diario Trome cuál sería el futuro de su "casi hermano".

"Todo esto me toca de cerca, los dos somos de Málaga y tenemos una gran amistad. Sin embargo, debo reconocer que tuvo palabras horribles, se equivocó. V ivimos en un país que nos ha acogido, nos ha dado todo lo que tal vez no nos dio nuestra tierra", mencionó Lesmes sancionando en todo momento lo dicho por Antonio Pavón.

Según el jurado del 'Artista del año', la ex pareja de Sheyla Rojas se encuentra muy afectado por el incidente. "Lamentablemente, por un arrebato en contra de una persona, a quien le quiso pagar con la misma moneda, le salieron las cosas terriblemente", agregó.



"Aunque quisiera no puedo defenderlo, porque lo que hizo estuvo muy mal. Condeno este tipo de expresiones, pero tampoco hay que crucificarlo ni pensar en temas de cárcel o expulsión, eso es un poco exagerado", refirió.



"Todo esto me da mucha pena, pero si se tiene que ir por no controlar su lengua, pues se irá. Todo país tiene sus leyes y uno como extranjero debe respetarlas. Yo creo que antes de fin de año, Antonio Pavón se irá a España, no es la forma, pero de repente este es el impulso que le faltaba para volver a casa y dejar este país. Lo único que lo amarra es su hijo Antoñito", culminó.