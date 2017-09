Antonio Pavón se declara enamorado y le envía un tierno mensaje a su ‘china’ [VIDEO]

Antonio Pavón sorprendió a sus compañeros del programa ‘Espectáculos’ al confesar que está nuevamente enamorado. Sin embargo, indicó que la mujer que le ha robado el corazón no le hace caso.

“En una niña ‘china’ que a mí me encanta… Lo que pasa es que hay que ir paso a paso, poco a poco”, expresó inicialmente Antonio Pavón al ser consultado sobre la mujer que le quita el sueño.

“Pero no me hace caso (…) Tú ya sabes todo lo que siento por ti. Eres la única persona por la que mi corazón hace ‘bum, bum, bum’ y algún día conseguiré que me hagas caso”, agregó el español.

Como se recuerda, desde que Antonio Pavón finalizó su relación con Sheyla Rojas —con quien además tiene un hijo— no ha tenido una pareja oficial. Sin embargo, se le ha visto en ‘saliditas’ con bellas mujeres como Alexandra Horler, Doménica Delgado, Paula Manzanal y Sophía Venero.