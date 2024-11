Antonio Pavón ADMITE EN VIVO que le fue infiel a su prometida Joi Sánchez

Antonio Pavón y su novia, Joi Sánchez, se presentaron en el set del programa 'Magaly TV La Firme'. Durante su participación hablaron sobre el comienzo de su relación y también mencionaron los problemas que atravesaron a través de los años.

Sin embargo, el romántico momento fue interrumpido cuando la conductora del programa, Magaly Medina, les recuerda un tormentoso episodio: “En setiembre de 2020 le das el anillo de compromiso, pero en noviembre del mismo año que estás en un reality, Casa Fuerte, tienes una sacada de pies de plato, te enredas en algo con una de las participantes del reality”.

El español intentó justificar lo ocurrido comentando que "no se vio nada, solo (se escuchó) algunos sonidos". Por su parte, Joi Sánchez le dijo que mejor no diga nada: "Quédate calladito, que te ves más bonito", dijo.

Pavón agregó que afortunadamente lograron resolver las diferencias y olvidar lo ocurrido: "La relación se rompió, pero pusimos en la balanza los pros y contras y gracias a Dios", expresó.

“Le confesé que era el amor de mi vida, que había sido una tontería porque de verdad, no soy infiel, no se me pasa por la cabeza, en casa tengo todo lo que necesito, tengo a la mujer más bonita del mundo, mi hijito es el más bonito del mundo, estamos construyendo una bonita familia y yo creo que así es como se tiene la felicidad”, explicó la expareja de Sheyla Rojas.

