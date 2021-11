Magaly Medina vivió un incómodo momento en la reciente edición de su programa. Resulta que la conductora invitó a Roxana Valiente y a Vanessa Tenorio, exparejas sentimentales de Antonio Cartagena.

Ambas madres de familia tienen varios años luchando para que el salsero se haga cargo de sus responsabilidades como padre, pero una prueba de ADN, entre las niñas, demostró que no existe un parentesco de media hermandad paterna entre las hijas de Roxana Valiente y a Vanessa Tenorio.

Según la mencionada prueba de ADN, la hija de Roxana Valiente no es hija de Cartagena. El resultado sorprendió a Magaly Medina, quien mandó a cortes comerciales antes de leer el documento oficial.

“Me he quedado en shock. Yo no hago programas con pruebas de ADN y no sé lo que pueda pasar porque si yo he iniciado junto a ella esta lucha es porque creo en Roxana Valiente y creo en las mujeres como ella”, expresó Medina tras regresar de un abrupto corte comercial.

“No creo que mujeres dediquen tanto tiempo y peleen tanto por algo que consideran una mentira. El sobre ha permanecido sellado (la prueba de ADN) y ninguno de nosotros ha tenido acceso a esta información y no ha podido leer los detalles”, explicó.

En medio de esta sorpresa, Roxana Valiente señaló que dicha prueba de ADN entre las niñas no era suficiente para comprobar la paternidad de Antonio Cartagena y seguirá en su lucha.

Antonio Cartagena tenía dudas de su paternidad de la hija de Roxana Valiente

El cantante Antonio Cartagena señaló en “Día D” de ATV que tenía dudas de su paternidad de la hija de Roxana Valiente. En entrevista con el dominical, el salsero señaló que pidió la prueba de ADN desde el 2020.

VIDEO RECOMENDADO

La vez que Melissa Paredes confesó: “Tengo ese miedo que mi hija crezca sin sus padres juntos”