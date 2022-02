No los pasa y lo deja claro. Anthony Aranda entró a Esto es Guerra (EEG) y fue abordado por el equipo periodístico del programa ‘América Hoy’, que tuvo entre sus filas a Melissa Paredes, su hoy enamorada. Sin embargo, el bailarín prefirió ignorarlos y no darles ninguna declaración.

El reportero de ‘América Hoy’ se acercó a Aranda para pedirle un saludo para las chicas, es decir, para las actuales conductoras. Pero el popular ‘Gatito activador’ no les hizo caso.

Las imágenes fueron difundidas en el programa que conducen Ethel Pozo, quien fue muy amiga de Melissa Paredes; Janett Barboza, gran crítica de Aranda; y Brunella Horna, que ha reemplazado a la exmiss Perú. Cuando el reportero le mencionó ‘América hoy’, Aranda se hizo el que no escuchó. “¿Perdón, de dónde? No escucho, no escucho”, dijo sin mirar a las cámaras.

Tras este momento, el popular ‘Giselo’, Edson Dávila, quien también conduce en ‘América Hoy’, se acercó a quien un día fue su compañero de elenco, ya que ambos son bailarines, pero tampoco tuvo suerte.

“Yo te quiero, tú eres mi brother, todo lo que tú quieras lo hablamos después de cámara, pero no voy a declararle a tu programa, sorry”, le dijo rápidamente Aranda a Dávila.

Las imágenes, difundidas en el magazine, generaron sorpresa de las conductoras y Ethel Pozo aseguró que le están dando mucha pantalla.

ESTE VIDEO TE PUEDE INTERESAR

En entrevista exclusiva con Perú21, los actores surcoreanos Park Ji-hoo, Yoon Chan-young, Cho Yi-hyun y Park Solomon nos revelaron sus experiencias y deseos personales sobre la serie de zombies ‘All of us are dead’, una de las más vistas en Netflix.