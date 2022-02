Luego de que Paula Manzanal saliera en televisión a señalar que Anthony Aranda le aseguró que nunca saldría con mujeres casadas, que era especial para él y que incluso le contó sus planes para irse a España, el bailarín usó sus redes sociales para responder fuerte y aclaro ante las confesiones de la influencer.

Y es que, al parecer, Anthony Aranda no habría soportado las continuas declaraciones de Paula Manzanal en diferentes medios sobre su relación con Melissa Paredes y con ella.

“Qué pena ver a la gente hacer lo que sea por plata. Si yo jamás hablé de ti o algo parecido fue porque simplemente fuiste una amiga, fuimos amigos, pero eso no te da derecho a salir en un programa cobrar y tratar de dejarme mal cuando yo siempre fui muy respetuoso contigo y tu familia”, escribió Aranda en sus historias de Instagram.

“Y no tienes por qué inventar o poner en duda cosas solo porque te han pagado en un canal, respetos guardan respetos y yo jamás hablé de ti, qué pena todo lo que hace la plata”, agregó la actual pareja de Melissa Paredes.

Recordemos que este último jueves, Paula Manzanal contó en ‘Magaly TV, la firme’ que Anthony Aranda siempre le negó que él estaba saliendo con Melissa Paredes. “No (me dijo), yo jamás me metería con una mujer casada y con hijos, nunca”.

(Imagen: Instagram @anthonyarandab)

