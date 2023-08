Anthony Aranda le dedicó una emotiva publicación a Melissa Paredes por cumpleaños número 33. El bailarín utilizó su cuenta oficial de Instagram para compartir el extenso texto que le escribió a la actriz.

“Me encanta verte tan llena de amor y feliz haciendo lo que te apasiona, y recibiendo amor incondicional de los que amas. Hoy es un día especial no solo para ti sino para toda tu familia que te amamos y celebramos contigo la felicidad” , escribió al principio.

Aranda también habló sobre la fortaleza de su relación, reconociendo que no fue fácil mantenerla a flote en medio de las críticas. “Mucha gente se empeñó en verte mal y derrumbada, pero no sabían que eres una mujer luchadora. Sabíamos el tiempo se iba a encargar de poner todo en su lugar. Hoy sabemos que valió la pena cada segundo porque la felicidad no tiene precio” , agregó.

El joven también compartió su emoción por el próximo paso en su relación: el matrimonio. “Ya pronto seremos esposos y me encanta que estemos tan ilusionados y esperando ese momento tan especial para ambos” .

La respuesta de Melissa Paredes no se hizo esperar. La actriz expresó su gratitud y amor hacia Anthony Aranda en una tierna respuesta: “Gracias mi vida. Me haces muy feliz. Gracias por ser mi compañero, por no soltarme la mano cuando no había luz. Por amar y cuidar tanto a mi bebé. Sabes que eso es lo más importante para mí. Te amo” .





