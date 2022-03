Luego de que la conductora de televisión Janet Barboza lo calificara como el más “antipático” del reality ‘Esto es guerra’, Anthony Aranda salió al frente para aclarar que no le molesta los comentarios de Barboza, incluso le parecen “divertidos”.

Así lo dijo para las cámaras de ‘América Espectáculos’, donde dejó en claro entender que el trabajo de la animadora de eventos es entretener al público.

“Me perece super graciosa la señora Janet, saludos para ella... (¿Algunos piensan que te incomoda?), Sí (piensan) que estoy aborde del suicidio, me parece super divertida la señora. Yo me río la verdad, lo que hacen ellos es tratar de entretener a la gente y esa es su manera de entretener, todo bien”, comentó Anthony Aranda.

“No creo (que tenga un tema personal con su historia). Como siempre lo dije, yo tomo las cosas como de quien viene, entonces tomo las cosas gracioso, así que todo bien”, agregó relajado el bailarín.

Por otro lado, sobre posibilidad de que Fabio Agostini sea su principal competidor, aclaró: “Yo he venido a competir con quien sea, así me pongan a Fabio todo bien”.

