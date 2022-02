Luego de que el programa “Magaly TV: La Firme” mostrara las conversaciones que Paula Manzanal sostuvo con Anthony Aranda días antes que sea ampayado besando a Melissa Paredes, la exmiss Perú no se hace problemas y confía en el amor que le tiene su actual pareja.

Es así que la exconductora de televisión compartió un corto video donde se ve el regalo que le hizo el bailarín por San Valentín. En la tarjeta del arreglo floral se lee un mensaje muy romántico donde le deja claro lo unidos que están.

“Estas 100 rosas son 100 razones por las cuales amo que seas mi compañera, y me siento orgulloso de nuestra fortaleza al luchar por lo que amamos”, se lee en la primera parte de la tarjeta.

Aranda también le pide a Melissa Paredes que sea su compañera siempre y cierra con un “te amo”.

La modelo compartió este video luego de que en la última edición del programa de ‘Magaly TV La Firme’ difundiera unos audios donde el bailarín le asegura a Paula Manzanal que está interesado tener una relación con ella.

“Amor no te pongas celosa de Melissa (Paredes). Tú sabes que por la chamba paramos ensayando. Me cae bien es buena onda, pero yo estoy para ti y ella tiene esposo, ósea no hay manera”, se lee en uno de los chats, que según Magaly Medina, se dio el pasado 10 de setiembre.

Antes de llegar a su celebración por el 14 de febrero, la pareja fue abordada por un equipo del programa de espectáculos para ser consultada sobre los audios de Manzanal.

“Chicos déjennos disfrutar el Día del Amor, el pasado es pasado mi amor”, respondió la actriz cuando le preguntaron qué pensaba sobre los mensajes en donde Anthony Aranda niega la posibilidad de iniciar un romance con ella por ser una mujer casada.

