Toda una transformación. Christian Cueva sigue dando que hablar, pero esta vez tras filtrarse imágenes del futbolista en una agrupación cristiana de Trujillo.

Según imágenes compartidas en el programa de Magaly Medina, el popular ‘Aladino’ se internó en un retiro espiritual el último fin de semana, hasta donde llegó también su esposa, Pamela López.

Con varios globos, la madre de los hijos de Cuevita se sentó en las bancas de una iglesia cristiana del norte para ver la transformación del futbolista.

“Nunca pensé pararme frente a tanta gente, solo pensé hacerlo a través del fútbol. Estoy aquí venciendo muchas cosas en la vida, sobre todo el estar cerca de Dios. He pasado tantas cosas en estos 13 años de mi vida, al lado de mi esposa, la mujer que amo, a la que elegí para mi vida, y cometí tantos. De verdad, de todo corazón, no se lo deseo a nadie, es duro, pero sé que con Dios las cosas cambian”, dijo Christian Cueva en su presentación

Incluso, hizo mención a la polémica que lo relacionó sentimentalmente con Pamela Franco. “Después de una tormenta tan grande que pasó en mi vida y la sigo pasando, pero le doy gracias a Dios porque me mantiene firme... en esta oportunidad quiero invitar a mi esposa”, dijo Cueva, quien pidió a la madre de sus hijos subir al escenario para reconciliarse en un cálido abrazo.

“Quiero pedirte perdón ante los ojos de Dios, por no haberte escuchado, por no creer en cada cosa que me decías, pero tú y yo seguiremos firmes porque mi amor por ti es muy grande. Te amo por Dios, perdóname por todas esas cosas que he cometido. No era yo, lo acepto. Te amo“, dijo el popular Aladino, entre lágrimas.

Perú21 ePaper, ingresa aquí y pruébalo gratis.

VIDEO RECOMENDADO