Año Nuevo: Estas series se despedirán el 2021

El 2021 nos tiene preparado un gran número de estrenos de películas y series; sin embargo, también será el año en que dirán adiós grandes producciones de Netflix y otras plataformas que nos han entretenido por años.

Muchas veces las series se van intempestivamente. Esto ocurre por diversas razones pero la mayoría por no lograr captar una gran audiencia. Otras, en cambio, si logran tener la suerte necesaria para cerrar con un final pensado.

Eseserá el caso de Better Call Saul, Grace and Frankie, Dear White People, Ozark y otras 17 tiras que culminarán sus producciones en 2021, según The Hollywood Reporter (THR).

Better Call Saul

En esta 5ta. temporada, el abogado Saul Goodman toma forma y empieza a hallarse cada vez más cómodo entre la brecha de lo legal e ilegal de Albuquerque. El spin-off se acerca cada vez más al comienzo de Breaking Bad. Ya vimos a Hank. ¿Veremos a Walter y Jesse en la temporada final?

El spin-off de Breaking Bad dirá adiós luego de seis temporadas fantásticas que casi igualan a la serie original. Protagonizada por Bob Odenkirk, cuenta el camino de Jimmy McGill hasta convertirse en Saul Goodman, el notorio abogado de Walter White y Jesse Pinkman.

Grace and Frankie

Esta serie original de Netflix se convertirá en la más larga producida por la compañía. Serán 7 temporadas que llegarán a su fin este 2021.No son amigas, pero como sus esposos las dejaron para estar juntos, la rígida Grace y la excéntrica Frankie se reúnen en esta serie nominada a los Emmy.

Dear White People

protagonizada por Logan Browning, Brandon P. Bell, DeRon Horton y Antoinette Robertson, la serie derivada de la película de Justin Simien ha logrado cautivar a la crítica. No solo eso, la popularidad también la ha alcanzado siendo una de las favoritas de Netglix. Terminará en su cuarta temporada

Ozark

Esta serie acerca de un asesor financiero que lava dinero para un narcotraficante también cumplirá su cuarta temporada en Netflix antes de decir adiós.

Lucifer

Luego de que Netflix la reclutara para su catálogo, la serie se planeaba hasta una quinta temporada; sin embargo, ya se anunció que el final se desarrollará en una sexta temporada.





Otras series que dicen adiós

-Shameless

- Supergirl

Superstore (NBC)

-Lost in space

-Feel Good

-The Expanse

-Bosh

-Atypical

-The Kominsky Method (El método Kominksy)





