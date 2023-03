La cantante peruana Anna Carina Copello ha regresado por todo lo alto a la escena musical con su nuevo tema llamado ‘Tú y Yo’, con la colaboración del artista venezolano ‘Reggi El Auténtico’. Este nuevo hit busca convertirse en una de las canciones favoritas entre los peruanos.

En entrevista con Perú21, Anna Carina no solo compartió su experiencia en su nuevo proyecto musical, sino también presentó su nueva marca de ropa ‘Anna’. Incluso reveló su vivencia en la competencia internacional de Viña del Mar en 1998, luego del triunfo de su colega Milena Warthon.

La cantautora reveló que su nueva canción ‘Tú y Yo’ fue compuesta hace un año, pero sentía que no llegaba el momento para presentarla porque no encontraba una historia detrás. “Encontré el tiempo perfecto para lanzar mi música. He logrado alinear mi canción con mi nuevo emprendimiento... me encanta contar una historia, creo que ‘Tú y Yo’ tiene una razón del porqué se lanzó en febrero”,

Ante ello, manifestó que este año se prepara para muchos proyectos musicales junto a otros artistas. “Estoy conversando con varios colegas para la posibilidad de colaborar. Yo creo que mi siguiente tema viene con alguna colaboración”, mencionó la cantante.





Incursión en la moda





La cantante ingresa al mundo de la moda con su nueva marca de ropa llamada ‘Anna’, nombrado de esa manera porque refleja su estilo detrás de los escenarios.

“‘Anna’ es mi nueva línea de ropa. Es una colección hecha con mucho cariño porque tiene los básicos que no te deben faltar en tu armario. Este proyecto demuestra mi lado más íntimo fuera del escenario, por eso se llama ‘Anna’ porque mis amigos más cercanos me dicen así”, dijo la artista y empresaria peruana.





“Shakira es mi ídolo”





Incluso, uno de sus sueños es colaborar con una de sus figuras musicales. “Escogería hacer una colaboración con Shakira porque es mi ídolo. Es una valiente que se atreve a todo y no le teme a nada”, dijo entre risas.

La artista asegura que su música no solo se estrenó en el Día de los Enamorados, sino también para conmemorar el Día de la Mujer, que se celebra cada 8 de marzo, pues su canción empodera a las mujeres con letras de aliento. “Siempre estoy apoyando a las mujeres, dándoles ese mensaje que deben sentirse siempre empoderadas. Hay que sentirnos bien por dentro y por fuera, con una actitud positiva ante la vida”.





Felicita a Milena Warthon por su gran triunfo en Viña





Ante el triunfo de Milena Warthon en Viña, la cantautora también contó su experiencia en el ‘monstruo’ de la Quinta Vergara y no dudó en brindar algunas recomendaciones para la intérprete de pop andino.

Como se recuerda, con tan solo 16 años, por allá en el lejano 1998, Anna Carina se presentó a la competencia internacional de Viña del Mar con su tema ‘Hay un modo’ (compuesto por Pedro Suárez Vértiz) y, aunque no logró alzar la Gaviota, sí pudo ser finalista y obtener reconocimiento como artista.

“Fue una de las experiencias más fuertes, intensas y maravillosas que tuve en mi carrera. Fue mi debut en el escenario cuando tenía 16 años y tuve la oportunidad de cantar tres veces en ese escenario. Tengo los mejores recuerdos, los chilenos me recibieron muy bien, pese a que son un público exigente. Ahora que Milena nos trae la Gaviota que mayor orgullo”, dijo la artista.

La cantante, por experiencia personal, recomendó a Milena Warthon a nunca rendirse antes las adversidades y seguir creciendo en el mundo musical. “Deseo que no pierda las energías y que siga creando. Que no se conforme con nada. Es muy joven y tiene un mundo por delante. Esta carrera es dura porque siempre va a ver obstáculos, pero no debe derrumbarse a la primera, sino que lo use con fuerza para seguir creciendo. Ella ha empezado con este triunfo (ganar la gaviota de plata), el cielo es el límite”.





Sus hijos su mayor motivación





Finalmente, la cantautora señaló que su mayor motivación son sus hijos, pues espera ser una inspiración para ellos. “Nosotros como padres somos un ejemplo, yo quiero que mi hija se lleve lo mejor de su mamá, pues para alcanzar los sueños no hay que dormirse. Nada es gratuito en esta vida. Ella tiene 20 años y siempre le digo ‘tienes la edad perfecta para emprender y luchar por tus sueños’. Siempre trato de dejar ese mensaje”.

