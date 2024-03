En un mundo donde el éxito a menudo se limita a una disciplina, aparece una figura que desafía ciertas convenciones. Es Anna Carina, cantante pop peruana y empresaria. La pasión, audacia y una capacidad innata para conquistar nuevos horizontes la han llevado a posicionarse en la sección de ‘Tendencias Musicales de YouTube’.

Desde muy chica mostró un talento singular para la música. Su voz resonaba con pureza y emotividad. Con cada actuación, conquistaba corazones y ganaba admiradores, allanando el camino hacia una carrera prometedora.

El ascenso de Anna Carina continúa tras el lanzamiento de su última canción; esta vez a ritmo de cumbia y junto a Corazón Serrano. Con “Tu amor me duele” incursiona en este popular género y busca cautivar a un nuevo público.

¿Cuáles son tus mayores inspiraciones musicales?

Artistas icónicos del pop latino que desafían los límites, como Shakira, ya que se atreve a todo y no le teme a nada. Como artista pop, disfruto reinventándome y explorando nuevos sonidos sin perder mi esencia.

¿Qué desafíos has encontrado en la industria musical?

Muchos, pero uno que sí me marcó es cuando eres solista, porque lo realizas todo tú sola, desde la canción, el videoclip, etcétera. Sin embargo, a pesar de esto, me mantengo firme en mi pasión por la música y trabajo arduamente para superar cualquier obstáculo que se presente en mi camino.

¿Cómo ha sido esta experiencia con Corazón Serrano?

Maravillosa. Nos conocimos hace unos años en una radio y sentí una conexión instantánea con ellas. Buscaba mujeres empoderadas para interpretar la canción y encontré en ellas el ingrediente perfecto que necesitaba. Kiara, en particular, tenía un conocimiento previo de mi música, lo que hizo que nuestra colaboración fuera aún más especial. En la grabación, las sentí cómodas y felices, que contribuyó a un ambiente positivo.

Tus fans estuvieron en el videoclip, ¿cómo decidiste incluirlas?

Sí, era parte del concepto del video, ya que queríamos que termine con un concierto donde tenía que haber público, entonces me dije “qué mejor que mis seguidores más fieles”, por lo que los invité a participar. Esta fue la mejor prueba para ver cómo captan la canción con este nuevo género y, no sabes, lo disfrutaron, tanto así que yo estaba en duda, no sabía cuál iba a ser el título de la canción, se iba a llamar Mentiroso, Tu amor me duele o Me duele y ellas, por unanimidad, eligieron Tu amor me duele.

¿Imaginaste que el tema iba a ser tendencia en YouTube?

Tuve mis dudas mientras le pedía al público que hiciera que la canción se volviera tendencia. Durante días, estuvo en el segundo puesto y ya me había resignado a no alcanzar el primer lugar. Pero de repente, en un abrir y cerrar de ojos, me di cuenta de que había superado a Karol G (risas) y se mantuvo en el primer lugar durante tres días consecutivos. Fue una sorpresa increíble y emocionante.

Anna Carina estrenó nueva canción junto a Corazón Serrano (Difusión)

¿Cómo describirías tu estilo musical?

Mi estilo es el pop y me identifico como una persona del pop, pero disfruto combinar diferentes géneros manteniendo siempre mi esencia. A veces, cuando me dicen que una canción suena a mi ritmo, me doy cuenta de que estamos haciendo un buen trabajo (risas).

¿Tienes pensado hacer una canción con otro género musical?

El primer género musical que utilizaría sería el pop seguido del merengue, porque cuando lo escucho en una fiesta siento que fluyo y disfruto con su ritmo. Me sucedió lo mismo con la cumbia, por eso decidí hacer una canción con ese género. ¡Quién sabe! Tal vez sorprenda a todos con una próxima canción de merengue.

¿Cuál es tu ritual antes de subir al escenario?

Para sentirme segura, caliento mucho mi voz, hago mis ejercicios y trato de tener un momento a solas, de aislarme un poquito y enfocarme en lo que va a suceder en el show. Con esas dos cositas me siento supertranquila y segura.

¿Pensaste en dedicarte a otra carrera que no sea la música?

No, siempre tuve claro que me quería dedicar a la música, pero no te voy a negar que me gusta toda la rama de diseño. Yo soy publicista de profesión. Diseñar me fascina, incluso yo hacía freelos y estuve trabajando en un banco un par de años. El diseño de moda siempre me fascinó, pero no lo he estudiado, es algo que siento que lo tengo en las venas.

Anna Carina se posicionó en 'Tendencias de YouTube' con su canción 'Tu amor me duele' (Difusión)

¿Sientes que el diseño se ha relacionado con tu carrera?

Por supuesto, el año pasado inauguré mi marca de ropa, me siento feliz con ello, porque soy yo en una marca, es totalmente mi estilo fuera del escenario, soy una persona minimalista. Me gustan los básicos, siempre te voy a decir qué colores debes tener sí o sí en tu clóset y eso lo transmito a través de mi marca.

Tu marca de ropa ha sido un logro.

Sí, al inicio tenía mucho miedo en emprender. Muchas veces no nos atrevemos a arriesgar por temor a fallar. Más bien, un consejo para todas las mujeres: si algo les apasiona y creen en su proyecto y tienen miedo, háganlo con miedo, pero háganlo, al menos te quitaste el clavo.

¿Este año tienes nuevas sorpresas?

Tenemos varias, creo que todavía no las puedo anunciar, pero tenemos más proyectos con Corazón Serrano, estoy pensando en grabar un disco, pretendo seguir en el camino de la cumbia y también habrá colaboraciones con artistas internacionales.

Anna Carina lanza su nueva canción y supera los 2 millones de vistas (Difusión)

AUTOFICHA:

“Siempre busco realizar canciones que transmitan empoderamiento y que cuando son escuchadas, las mujeres se sientan cómodas. También me encanta cocinar, es mi momento de distracción, dejo de lado el estrés y la preocupación, se puede decir que es como mi rincón”.

“Antes yo prefería el invierno, por la moda de esa temporada, pero me he dado cuenta de que no lo tolero. Prefiero el verano porque te pone de mejor humor y puedes disfrutar de un hermoso día… Me sorprende el éxito de mi marca, está conectando con muchas mujeres”.

“Anna representa mi nueva colección de moda. Es una selección cuidadosamente elaborada que incluye los básicos esenciales para cualquier guardarropa. Este proyecto refleja mi esencia más personal y cercana, alejada de los reflectores, de ahí el nombre Anna, que es como me llaman mis amigos más íntimos”.









