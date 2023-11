Es todo una adulta hecha y derecha. Samahara Lobatón celebra hoy 20 de noviembre su cumpleaños, donde amigos y familiares no dudaron en enviarle lujosos regalos, entre ellos su pareja Bryan Torres , quien no escatimó gastos y sorprendió con un lujoso anillo.

“Que comience mi día”, escribió la hija de Melissa Klug acompañado de una imagen.

“Mi cumple para mí es el día más especial, me fijo en absolutamente todo lo que hacen los demás por mí ese día, en cada palabra que me dicen, en quién está y quién no. Es el día de hacer ‘reset’ de las personas que quiero en mi vida. Yo sé que para otros es un día cualquiera, pero para mí no”, se lee en la publicación.

Sin embargo, lo que más sorprendió fue el obsequio que le envió Bryan Torres. En un post compartido por la influencer se observa un gran ramo de rosas rojas, una carta y un anillo. La expareja de Youna correspondió este mensaje con un “Te amo”.

