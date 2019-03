Angie Jibaja sobre Tilsa Lozano: "Pensé que era mi amiga, pero solo me estaba usando" [FOTOS]

La modelo Angie Jibaja admitió en 'El valor de la verdad' que Tilsa Lozano ya no es su amiga y que la "utilizó" para tapar su lío con el futbolista Juan Manuel Vargas.

"Siempre me ha usado. En ese momento venía de Chile y no tenía contacto con ella. Yo venía con una imagen muy buena porque decían que era una mamá guerrera por sacar adelante a mis hijos y me había ganado nuevamente el respeto de la gente. De repente llegó ella y me dijo hay que salir con su grupo que estaba lanzando. Siempre la gente me ha usado", dijo la 'Chica de los tatuajes'.

Jibaja también sostuvo que, gracias a su ingreso a rehabilitación, ahora puede ver las cosas más claras.

"Ella (Tilsa Lozano) en sus declaraciones dice que éramos un producto, yo era un fantasma a su costado. Hay gente bien viva y astuta. La recuperación que tengo es bonita porque puedo ver las cosas claras. Siempre pensé que ella era mi amiga, pero en realidad no era eso, solo me estaba usando y muchas veces", indicó.