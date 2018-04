Angie Jibaja se mostró muy disgustada tras los recientes comentarios de Tilsa Lozano , quien criticó duramente su relación sentimental con un joven llamado Bryan, quien es 18 años menor que ella.

Lozano llamó "pulpín" a la pareja de la 'Chica de los tatuajes' y aseguró esta fue "sembrada".

En conversación con 'Válgame Dios', Jibaja no dudó en arremeter contra a quien consideró su amiga y la tildó de ser amante de un hombre comprometido.

“Hay programas en donde las personas tienen bastante rabo de paja. Yo, por lo menos, he estado con un chico menor que yo, pero nunca he sido amante de nadie, ojo, y eso es peor”, señaló.

Además, Jibaja aseguró que las declaraciones de Tilsa no fueron dignas de una amiga de verdad.

“Una amiga no se expresa como se expresó ella [...] A él (Bryan) lo acusaron de que me había sembrado y nada que ver. Me da lo mismo ya. Además, si es mi amiga me llama y me lo dice”, resaltó.