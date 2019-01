Angie Jibaja no soporta las críticas:"De un árbol caído quisieron hacer leña"

Tras protagonizar un escándalo en un show en el Callao al inicio del año, la modelo Angie Jibaja no toleró las críticas y sorprendió a sus seguidores con sus respuestas en sus redes sociales.

A través de su cuenta de Instagram, la 'Chica de los tatuajes' publicó una imagen junto a sus hijos y su madre Maggie Liza, quien llegó desde Chile para cuidarla. También escribió un extenso mensaje.

"Con ellos y ustedes me quedo. He aprendido que existe tanta, pero tanta gente de m....a, tanta gente mala, amigos que dicen quererte, pero que solo están contigo cuando estás bien. Dios se acerca a los enfermos, a los pobres, a los caídos y no a la gente que se cree perfecta, porque aquí nadie es perfecto", dijo la modelo en Instagram.

"No quiero ver, ni quiero que me saluden si me ven, no quiero nada de tantos hipócritas. Hablo de la gente de la TV. Sarta de hipócritas: productores, conductores de TV, dueños de canales, etc. Todo influyó. De un árbol caído quisieron hacer leña, no sé qué esperaban, verme muerta para seguir hablando. Los odio a todos", agregó.



En otro momento, Angie Jibaja acepta que sufre de depresión, pero que no ha abandonado a sus hijos.

"Todos me señalan a mí porque estoy depresiva. ¿Quién no se quiebra? ¿Quién no sufre hoy en día de depresión? Es una enfermedad, nada más, pero estando así, jamás he abandonado a mis hijos. Jamás les he dejado de dar de comer. Jamás los he abandonado ni en mis peores momentos", precisó.

La modelo también contó que personal del Ministerio de la Mujer visitaron a sus hijos y se quedaron satisfechos.

"Los del Ministerio fueron dos veces a la casa a supervisarlos. Ellos salieron enamorados de mis bebés y de su forma de actuar, de hablar, de su forma de ser. Se han convencido que mis hijos me adoran y que yo también. Ahora, ¿por qué insisten en que me quiten a mis hijos, ¿por qué? Vayan a ver casos peores, metan sus narices donde les compete y déjenme en paz. Yo saldré de esta situación", concluyó.



