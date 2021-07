Angie Jibaja se pronunció sobre las recientes declaraciones de Romina Gachoy y Jean Paul Santa María, quienes anunciaron que se mudarían a Uruguay a fin de año.

“Estuve atenta de lo que se está diciendo, de que mis hijos se los quieren llevar fuera del Perú. Bueno, quiero aclarar que no he dado ni he otorgado ningún permiso... ningún tipo de permiso para que mis hijos salgan del país. Ojo a las autoridades del aeropuerto, quiero que sepan que yo no he perdido la tenencia de mis hijos”, dijo la modelo para las cámaras de “Amor y Fuego”.

Angie señaló que el cantante Jean Paul Santa María no puede salir del país debido a que tiene una deuda con ella por el juicio de alimentos que le entabló años atrás.

“Él tiene que solicitar un permiso al juez, él tiene una deuda de 300 mil soles. Jean Paul recién está con mis hijos desde la pandemia (...) El señor tiene una deuda. Es increíble que para que yo tenga que ver a mis hijos, yo desestime (la deuda), yo no voy a firmar esa carta. Por eso no te vas a poner en ese plan de llevártelos”, comentó.

Días atrás, Romina Gachoy y Jean Paul Santa María confirmaron que dejarán en Perú para radicar en Uruguay. En conversación con “Mujeres al Mando”, la rubia aseguró que esperan empezar el 2022 en su país, a pesar de que Angie Jibaja estará separada de sus hijos.

“No nos vamos ahora, hay que aclarar eso, porque los dos estamos con proyectos. Jean Paul está con su programa y yo también estoy conduciendo Zona de Impacto con Javier Meneses, tenemos en este momento compromisos, entonces el próximo año la idea es iniciarlo en Uruguay”, dijo la modelo.

