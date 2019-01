Angie Jibaja se sale de control durante show en el Callao

La modelo Angie Jibaja no escarmienta y una vez más fue captada fuera de control en un concierto de salsa en Bellavista, Callao, a unas horas de la llegada de Año Nuevo.

El programa Válgame Dios difundió las imágenes de la 'Chica de los tatuajes', quien en el escenario cantaba y bailaba eufóricamente. Incluso, por momentos, deja ver su anatomía.

Ya fuera de control, Angie Jibaja expresó: "No he venido de 'boleto', pero la he pasado muy bien con la gente. Me siento cómoda acá. Soy una adicta y una loca", gritó la modelo ante el asombro del público.

Recordemos que hace unos días, la modelo hizo un enlace en vivo en Instagram donde se le vio con los ojos hinchados y, entre lágrimas, confesó que ya no quería vivir.

Pero eso no es todo. Jibaja también contó que sufrió la traición de alguien de su círculo cercano en quien confiaba.



Angie Jibaja se sale de control en fiesta en el Callao: "Soy una adicta y una loca". (Latina)

TE PUEDE INTERESAR: