La respuesta de Romina Gachoy para Angie Jibaja tras acusación a Jean Paul Santa María [FOTO]

'El valor de la verdad' de Angie Jibaja produjo varias reacciones en la farándula. La popular 'Chica de los tatuajes' habló de todo en el sillón rojo e involucró a varios personajes mediáticos. Uno de ellos volvió a ser el padre de sus hijos, Jean Paul Santa María .

Las preguntas 11 y 12 del programa concurso le recordaron a Jibaja su tormentosa relación con el músico. La modelo confesó que quiere "ver preso a Jean Paul Santa María" por no pasarle pensión a sus hijos. Este aún debe una cuantiosa suma que aún no se digna a pagar, según reveló.

Ante esta acusación, Romina Gachoy , actual pareja de Santa María, utilizó sus redes sociales para responderle a Angie. Cabe destacar que, en el 2018, ambos aparecieron en un programa de televisión de señal abierta para reclamar la custodia de los hijos de Jean Paul y Jibaja.

Gachoy subió una foto al lado de su hijo y Jean Paul. "Con mis chicos favoritos. Family", fue la descripción que colocó desde su cuenta personal de Instagram.

Un seguidor comentó en la foto: "Consejo de loca: no prender la tv". La modelo uruguaya no demoró en responder: "Jajajaja, nos da igual". De esta manera prefirió no pronunciarse sobre las acusaciones hacia su actual pareja.

