Durante la más reciente edición en vivo del programa ‘América Hoy’, Angie Jibaja protagonizó un tenso momento con Janet Barboza, Ethel Pozo y Valeria Piazza, quienes le plantearon preguntas relacionadas con su supuesto consumo de drogas y unas imágenes difundidas en las que se mostraban a Jibaja en un ambiente de consumo de estupefacientes.

Ante las interrogantes, la ‘Chica de los tatuajes’ dijo que eso sucedió hace tiempo. “Según mi examen toxicológico yo estoy sana y no tendría por qué negarlo ... ¿Tú (Janet) me viste con algo en la boca?”, explicó visiblemente ofuscada.

Así mismo, agregó que solo ha consumido marihuana y que no se siente orgullosa de sus acciones. “ Eso fue hace tiempo, lo que vieron fue la verdad, me metí un toque de ya saben qué, eso que te da risa, que en otro país es legal, no lo puedo mencionar porque no voy a hacer apología, no me siento orgullosa y fue una sola vez que emitieron eso”.

En otro momento, la modelo, quien ahora radica en Chile, tuvo una pequeña discusión con Janet Barboza. “Mira, Janet, cuando tú hables algo, te pido que te informes bien. No tengo medidas de protección contra mis hijos. Reinita, no tengo ninguna restricción para visitarlos”, dijo.

“No quiero hablar contigo (Janet Barboza) porque de verdad prepárate bien. Linda, disculpa, a ti no te escuché. Pásame con Ethel”, agregó.