Angie Jibaja no quiere saber nada de Jean Paul Santa María, padre biológico de sus dos hijos. La modelo ahora vive con su mánager, el colombiano Felipe Lasso, mientras espera que concluya el proceso de divorcio del cantante.

"Él está respetando (la distancia). No quiero 'karmearme', ha tomado la distancia necesaria y respetando lo que hablamos. Prefero vivir tranquila y darle a mi vida, como siempre", dijo a América Espectáculos.

Angie Jibaja también dijo que le gustaría que sus hijos no llevaran el apellido Santa María, aunque precisó que no los obligará a nada, pues "no es mi derecho".

"Me gustaría que tengan mis apellidos, obvio, pero es algo que no tengo derecho a decidir. Quiero que se haga respetar lo que ellos quieran. Yo feliz si ellos quieren", agregó la modelo.

Angie Jibaja también admitió que le gustaría casarse con su mánager cuando sea oficial su divorcio de Jean Paul Santa María, aunque prefiere que las cosas vayan paso a paso.

Santa María aseguró en El valor de la verdad que no extraña a los dos hijos que tiene con Angie e incluso que tiene dudas sobre la paternidad de uno de ellos.

Follow @Peru21pe