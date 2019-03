Angie Jibaja publicó devastadores mensajes contra su vida y muestra 'lesión' en el brazo

La modelo Angie Jibaja generó preocupación entre sus seguidores al publicar en Instagram un video con uno de sus brazos ensangrentados y también mensajes muy devastadores como "muerta en vida".

Al parecer, la 'Chica de los tatuajes' se encontraría en una gran depresión y se estaría autolesionando luego que el Ministerio de la Mujer decidiera darle la custodia de sus hijos a su hermana.



"¿Algún problema más? No hada peor de lo que ya me hicieron. Separarme de mis hijos es lo más fatal que hicieron. Yo no estaba tan mal, ustedes lo consiguieron. Los odio, esto no es justo, los extraño, no puedo más sin mi familia, mis hijos son mi vida, sin ellos estoy muerta en vida", se lee en uno de sus post en su historia de Instagram.

Aunque directamente no publicó que atentará contra su vida, sus fans pidieron a las autoridades preocuparse por la modelo, ya que sería una manera de pedir ayuda en las redes sociales.

Pero eso no fue todo. Angie Jibaja también criticó al fiscal de Familia y trató de justificar su reacción en las redes sociales.

"Fiscal de la p... familia, ¿por qué no ven a esos niños que trabajan de noche? Era loca, pero ustedes hoy hicieron que yo pierda toda la cordura. Espero que a ustedes no les pase lo que a mi hermosa familia le pasó. Separarlos de mí, que les quede en su conciencia", indicó la modelo.



