Angie Jibaja se prepara para 'El gran show'

Proveniente de Chile, la modelo peruana Angie Jibaja retornó a nuestra capital y ayer inició los ensayos para empezar su participación en el reality 'El gran show'.

“Estoy feliz de volver al programa, estoy muy emocionada. No me la creo tanto (ser la reina del baile) y sí vengo de un reality muy fuerte en Chile (Doble tentación), pero creo que este es más para divertirme, es de baile, que es lo que me gusta hacer. El otro reality es de convivencia, más fuerte, y no es lo mismo”, dijo Angie antes de ingresar a los salones de la academia.

Sobre el incidente que tuvo en el aeropuerto chileno, en el que días atrás la Policía le impidió la salida del país debido a que supuestamente no tenía el permiso del padre de sus hijos para regresar con ellos, Jibaja aclaró que todo quedó solucionado.

“Sí, todo bien (pudo regresar con sus hijos). Lo quería matar al principio (al policía Julio Sandoval, quien la retuvo en el aeropuerto)”, indicó.

Angie regresa a la competencia del programa sabatino luego de siete años.