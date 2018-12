Angie Jibaja preocupa con este mensaje: "Soy un ser humano que se quiere morir" [VIDEO]

La modelo Angie Jibaja encendió las alarmas esta tarde tras realizar una transmisión en vivo a través de Instagram. Ella luce con los ojos hinchados y entre lágrimas narra que se encuentra demasiado triste y espera que esta no sea la última vez que la vean.

"Ojalá no sea la última vez que me vean y si es que me levanto de esta, puedan ver a la yo de siempre: guerrera, que sigue adelante que sigue sus sueños. Ojalá. Esta vez es muy difícil. Estoy demasiado triste", se lee en un tuit compartido por el usuario @Lonsmizq.

Pero eso no es todo. Angie Jibaja también utilizó su cuenta de Instagram para contar en un par de historias que sufrió la traición de alguien de su círculo cercano en quien confiaba.

En otra historia, Angie Jibaja vuelca toda su desesperación e incluso se puede entender como un grito de ayuda.

"Ya a mí no me queda nada, tengo que ser valiente por mis hijos, pero soy un ser humano que se quiere morir, me estoy muriendo en vida. ¿Hasta cuándo la gente me va a hacer daño? Yo solo doy lo mejor, lo que puedo y amo sin condición, ¿por qué, Dios, por qué? ya estoy cansada de tanto sufrimiento. No puedo más", escribió en su Instagram.

En noviembre del año pasado, Angie Jibaja fue internada de emergencia en el centro de salud psiquiátrico Hermilio Valdizán por depresión severa. El abuelo de la modelo, Fidel Liza, reveló que intentó suicidarse.