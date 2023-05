Durante la última edición de ‘América Hoy’, se suscitó un enérgico intercambio verbal en vivo entre Janet Barboza y Angie Jibaja, quien se conectó en un enlace desde Chile. La “Chica de los tatuajes” manifestó su descontento ante las preguntas relacionadas con su pasado que le formulaba Janet Barboza, llegando a interrumpir la conversación y negarse a continuarla.

Tras el incidente, Angie Jibaja decidió llevar a cabo una transmisión en vivo a través de su cuenta de Instagram para defenderse de los comentarios emitidos por la conductora de ‘América Hoy’.

“Dijo que estaba en un matadero y no fue así, estaba en la calle, había un montón de gente y hasta Serenazgo. Ha sido la única vez que me han visto con eso en la mano, no me han visto otras veces”, explicó la modelo sobre unas imágenes donde se le ve fumando marihuana.

“Por una vez no me pueden sentenciar tan fuertemente, por mi pasado menos, mi pasado es tan lejano a lo que yo estoy ahora” .

Además, dijo que ahora ha cambiado y es más fuerte. “Ahora yo soy una mujer... me sacaron cosas bien fuertes... la tipa (Janet Barboza) me dijo: ‘pero ya, te han disparado’. Cualquiera tiene un accidente, yo estuve en un mal lugar y me dispararon, casi me muero, dos balas en mi estómago, pero ese accidente es un accidente y la gente no puede sentenciarme por eso... por qué no me dicen ‘gracias a Dios estás viva’, eso fue un accidente”, agregó.





