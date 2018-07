Perdieron la compostura. Durante un enlace en vivo con el programa 'Válgame Dios', de Latina, Angie Jibaja y Jean Paul Santa María tuvieron una tensa discusión luego de que ella le exigiera la manutención para sus dos hijos.

De acuerdo a su manifestación, el ex 'combatiente' solo le ha pasado 600 soles en los últimos 8 meses, por lo que se ha visto obligada a salir públicamente a denunciarlo.

"No está presente económica ni emocionalmente. No recibo nada hace bastante tiempo. Ha declarado que está todo bien... me acaba de pasar 600 soles, pero eso me lo gasto en nada, en yogurt, compras", manifestó.

Ante esto, Rodrigo González decidió llamar a Jean Paul, quien señaló: "A las pruebas me remito. Mes a mes, de 'Combate', se descontó la 2000 soles que le abonaba a Angie, era un tema judicial... yo ganaba 10 mil soles... Tengo todos los recibos".

"Ojalá esto le sirva para tener más trabajo" , agregó Santa María, algo que alteró sobremanera a Angie, quien salió a encararlo:

"Te vas a tragar tus palabras. Te fregaste. Eso a mí no me conviene... no necesito trabajo, necesito que te hagas responsable, perro de mier**" , dijo la popular 'Chica de los tatuajes' mientras abandonaba el enlace.