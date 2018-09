Angie Jibaja niega recaída en las drogas: "Yo estoy limpia y desintoxicada" [VIDEO]

La modelo Angie Jibaja fue nuevamente vinculada con las drogas luego que salieran unas imágenes en el que aparece presuntamente fumando.

Sin embargo, la 'Chica de los tatuajes' aclaró sobre su situación en el programa 'Válgame, Dios'.

"Mis cuñados publican en su Instagram que yo fumo marihuana y esto está permitido en muchos países, pero de que fumé marihuana en mi casa, no. Esa sí soy yo, pero no es mi casa. Yo puedo pegar una foto en una juerga, ¿y realmente estuve ahí? A mí no me gusta la marihuana, nunca me ha gustado", declaró la modelo.



"Yo estoy perfectamente bien, estoy trabajando, tengo un proyecto gigante. La gente es mala, no quieren verme crecer. Yo estoy limpia y desintoxicada", agregó Angie Jibaja.

Angie Jibaja niega recaída en las drogas. (Latina)

