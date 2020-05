Tras recibir críticas por grabar un video de Tiktok, Angie Jibaja utilizó su cuenta de Instagram para arremeter contra sus detractores y sorprendió al mostrar sus heridas de bala.

“Si te caes levántate. Dios le da las batallas más fuertes sus mejores a sus mejores guerreros. El 12 de abril me dispararon a quema ropa con 4 balazos, 1 en el colon, otro en el glúteo, el otro en la ingle, por último uno me rozó el brazo y codo. Esta es una nueva oportunidad de vida. Sé que pronto, si sigo así sana fortaleciéndome, estaré con mis hijos", escribió la ‘Chica de los tatuajes’ al compartir una grabación suya bailando.

Después de publicar su video en redes, algunos cibernautas criticaron que gaste su energía física en grabar TikToks.

Rápidamente, Jibaja no demoró en responder a su estilo mientras filmaba sus heridas producto del intento de feminicidio del que fue víctima.

“Tengo cuatro balazos, tres fueron profundos, pero ¿qué interesa eso? Lo que interesa es que me he recuperado. Deberían estar felices porque estoy bailando después de lo que me pasó. Está sano, porque si fuera una drogadicta, una adicta, se estarían pudriendo (las heridas) pero como me estoy cuidando, están perfectamente bien y por eso me he sanado rápido”, resaltó.

Angie Jibaja muestra sus heridas de bala - Ojo

VIDEO RECOMENDADO: Magaly corta llamada con Natalia Málaga

Magaly corta llamada con Natalia Málaga