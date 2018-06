La modelo peruana, Angie Jibaja , ha preocupado a sus miles de seguidores en redes sociales tras difundir el lunes varios videos en los cuales habla sobre su estado de salud.

Mediante las historias de Instagram , la ex competidora de 'El gran show' narró a sus fans que ha sufrido de constantes vómitos. "No sé qué pasó, pero de la nada comencé a toser y empecé a vomitar. He vomitado un montón", comentó Jibaja.

En otro video, la modelo indica que no estaba en sus planes realizarse un chequeo pero ahora tendrá que hacerlo. "No estaba en mis planes pero creo que voy a tener que ir a chequearme. Oren por mí por favor. No me puede pasar nada todavía (...)", se le escucha decir.

Al parecer todo salió de lo mejor, pues hoy compartió una foto en la cual señalaba que "todo salió muy bien" y agradeció la preocupación de sus fans.

